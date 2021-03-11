«Ювентус» намерен продать Роналду летом
Фернандеш: «Роналду не способен в одиночку выиграть Лигу чемпионов»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» прокомментировал вылет «Ювентуса» из ЛЧ
Бруну Фернандеш / Фото: Reuters
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш дал комментарий о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Хавбек «манкунианцев» также оценил роль соотечественника Криштиану Роналду в туринском клубе.
Слова Фернандеша приводит Football Italia:
Криштиану – один из самых выдающихся игроков в истории футбола. Его менталитет вдохновляет тех, кто занимается этим видом спорта. Роналду многое выиграл, но никто не способен побеждать в одиночку. Я понимаю, что его переход в «Ювентус» создал в Турине невероятные ожидания по поводу победы в Лиге чемпионов. Но проигрывает не один футболист, а вся команда.
«Манчестер Юнайтед» играет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы. Видео трансляция матча «Манчестер Юнайтед» − «Милан».
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