FIFA жестко отреагировала на нападение на Украину – больше никакой россии

Национальная команда теперь будет называться футбольный союз россии

Фото: FIFA

FIFA приняла меры против россии после вторжения на территории Украины:

На территории России не проводятся международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.

Ассоциация-член, представляющая россию, должна участвовать в любом соревновании под названием «Футбольный союз россии (РФС)», а не «россия».

В матчах с участием команд Футбольного союза россии не будет использоваться флаг или гимн россии.

Также Международная федерация футбола постановила, что вопрос по поводу матча квалификации чемпионата мира-2022 между Футбольным союзом россии и национальной командой Польши еще будет решаться. FIFA вступила в контакт с членами ассоциаций, которые выразили нежелание играть с россиянами. Также отмечается, что все еще рассматривается вариант с усилений санкций вплоть до отстранения от соревнований.

Напомним, что UEFA готовится к самому радикальному решению по отношению к россии.