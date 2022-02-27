UEFA готовится отстранить россию от соревнований
FIFA жестко отреагировала на нападение на Украину – больше никакой россии
Национальная команда теперь будет называться футбольный союз россии
Фото: FIFA
FIFA приняла меры против россии после вторжения на территории Украины:
- На территории России не проводятся международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.
- Ассоциация-член, представляющая россию, должна участвовать в любом соревновании под названием «Футбольный союз россии (РФС)», а не «россия».
- В матчах с участием команд Футбольного союза россии не будет использоваться флаг или гимн россии.
Также Международная федерация футбола постановила, что вопрос по поводу матча квалификации чемпионата мира-2022 между Футбольным союзом россии и национальной командой Польши еще будет решаться. FIFA вступила в контакт с членами ассоциаций, которые выразили нежелание играть с россиянами. Также отмечается, что все еще рассматривается вариант с усилений санкций вплоть до отстранения от соревнований.
Напомним, что UEFA готовится к самому радикальному решению по отношению к россии.
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