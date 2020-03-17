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Фигу назвал лучших футболистов современности
Обладатель «Золотого мяча» 2000 года назвал шестерку лучших игроков
Луиш Фигу / Фото: fcbarcelonanoticias.com
Обладатель «Золотого мяча» 2000 года, экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу назвал The Mirror 6 лучших футболистов мира на данный момент.
Полностью список Фигу выглядит так: Криштиану Роналду из «Ювентуса», Лионель Месси из «Барселоны», Лука Модрич из «Реала», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Килиан Мбаппе и Неймар из ПСЖ.
Напомним, что «Ювентус» Роналду и «Барселона» Месси покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.