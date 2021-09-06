Флик – о первой победе во главе сборной Германии: «Потребовалось слишком много времени, чтобы забить»
Флик уже установил рекорд в сборной Германии
Германия выдала лучший старт при новом тренере
13:10
Фото: AFP
Сборная Германии разгромила Армению (6:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
Это был второй матч на посту Бундестим для Ханса-Дитера Флика. Он уже установил рекорд.
Германия выдала лучший старт в истории при новом тренере, сообщает Opta. За два матча немцы забили восемь мячей, не пропустив ни разу.
В прошлой игре был обыграл Лихтенштейн (2:0). Разница мячей составляет +8.
Флик возглавил Германию летом, сменив Йоахима Лева.
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