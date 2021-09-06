Флик уже установил рекорд в сборной Германии

Германия выдала лучший старт при новом тренере

Фото: AFP

Сборная Германии разгромила Армению (6:0) в матче отбора на ЧМ-2022.

Это был второй матч на посту Бундестим для Ханса-Дитера Флика. Он уже установил рекорд.

Германия выдала лучший старт в истории при новом тренере, сообщает Opta. За два матча немцы забили восемь мячей, не пропустив ни разу.

В прошлой игре был обыграл Лихтенштейн (2:0). Разница мячей составляет +8.

Флик возглавил Германию летом, сменив Йоахима Лева.