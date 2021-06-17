«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки
Фонсека не договорился с «Тоттенхэмом»
Команду возглавит Гаттузо
20:52
Фото: Roma Press
«Тоттенхэм» не смог договориться о назначении Паулу Фонсеки главным тренером.
Переговоры между сторонами не завершились успехом. Тренера не устроили условия в команде, которая не планировала серьезных трансферов летом.
Как сообщает Sky Sports, команду может возглавить Дженнаро Гаттузо. С итальянцем уже начали переговоры.
Накануне, Гаттузо покинул «Фиорентину», который возглавил менее месяца назад. Наставник на данный момент без работы.
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