Фонсека не договорился с «Тоттенхэмом»

Команду возглавит Гаттузо

Фото: Roma Press

«Тоттенхэм» не смог договориться о назначении Паулу Фонсеки главным тренером.

Переговоры между сторонами не завершились успехом. Тренера не устроили условия в команде, которая не планировала серьезных трансферов летом.

Как сообщает Sky Sports, команду может возглавить Дженнаро Гаттузо. С итальянцем уже начали переговоры.

Накануне, Гаттузо покинул «Фиорентину», который возглавил менее месяца назад. Наставник на данный момент без работы.