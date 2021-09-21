Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»

Бывший тренер не остался в стороне от поздравлений

Фото: ФК Шахтер Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием. Поздравление опубликовано на сайте клуба. «Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах. Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!» Поздравил Ахметова и Игорь Суркис. Накануне, «Шахтер» раскритиковал Игорь Цыганык.

Андрей Усмонов