Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»
Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»
Бывший тренер не остался в стороне от поздравлений
Фото: ФК Шахтер
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием. Поздравление опубликовано на сайте клуба.
«Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах.
Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!»
Поздравил Ахметова и Игорь Суркис.
Накануне, «Шахтер» раскритиковал Игорь Цыганык.
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