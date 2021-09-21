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Тема дняРинату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»

Бывший тренер не остался в стороне от поздравлений
Футбол Украинская Премьер-лига
15:17
Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»
Фото: ФК Шахтер

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием. Поздравление опубликовано на сайте клуба.

«Здравствуйте, президент! Сегодня очень особенный день – день Вашего рождения. Хочу искренне поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, большого счастья, радости и огромного успеха. Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах.

Желаю Вам всего наилучшего, крепко обнимаю и желаю встречать день рождения еще много-много лет!»

Поздравил Ахметова и Игорь Суркис.

Накануне, «Шахтер» раскритиковал Игорь Цыганык.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Паулу Фонсека Ринат Ахметов

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