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Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Шомуродов подпишет контракт с римским клубом
14:16
Эльдор Шомуродов / Фото: Twitter
Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов прибыл в Рим для медицинского осмотра, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, 1-го августа в случае успешного прохождения обследования Шомуродов подпишет контракт с «Ромой». Соглашение будет рассчитано до 2026-го года.
Напомним, «Дженоа» в случае продажи Шомуродова намерена подписать форварда «Динамо» Владислава Супрягу.