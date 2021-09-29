«Шериф» Вернидуба сотворил еще одну сенсацию, обыграв «Реал» на выезде
Форвард «Шерифа» – второй узбек, забивший в ЛЧ, после Шацких. И снова «Реалу»
Яхшибоев повторил достижение прославленного нападающего «Динамо»
29 сентября 11:37
Жасур Яхшибоев / Фото - Football.by
Тираспольский «Шериф» добыл победу в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). В первом тайме счет открыл нападающий Жасур Яхшибоев.
Он стал лишь вторым узбекским футболистом, забившим в основной сетке главного еврокубка. До этого подобное удавалось экс-форварду киевского «Динамо» Максиму Шацких.
Дебютный свой гол в Лиге чемпионов тот оформил еще в 1999 году. А в 2006-м также сумел огорчить «Реал». Его дубль помог «бело-синим» добыть ничью 2:2.
Во втором матче тура в группе «Шерифа» «Шахтер» и «Интер» поделили очки (0:0).