Форвард «Шерифа» – второй узбек, забивший в ЛЧ, после Шацких. И снова «Реалу»

Яхшибоев повторил достижение прославленного нападающего «Динамо»

Жасур Яхшибоев / Фото - Football.by

Тираспольский «Шериф» добыл победу в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). В первом тайме счет открыл нападающий Жасур Яхшибоев.

Он стал лишь вторым узбекским футболистом, забившим в основной сетке главного еврокубка. До этого подобное удавалось экс-форварду киевского «Динамо» Максиму Шацких.

Дебютный свой гол в Лиге чемпионов тот оформил еще в 1999 году. А в 2006-м также сумел огорчить «Реал». Его дубль помог «бело-синим» добыть ничью 2:2.

Во втором матче тура в группе «Шерифа» «Шахтер» и «Интер» поделили очки (0:0).