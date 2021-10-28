Ризнык: «На кубковый матч с «Вересом» мы добирались два дня»
Форвард «Вереса» – о вылете из Кубка Украины: «Таков наш уровень»
Ровенская команда уступила «Ворскле» и покинула турнир
Михаил Сергийчук / Фото: пресс-служба Вереса
Форвард «Вереса» Михаил Сергийчук высказался о поражении от «Ворсклы» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины. Слова игрока приводит пресс-служба ровенской команды.
«Выходили на эту игру с желанием пройти дальше. Но «Ворскла» – очень хорошая команда. Сегодня их мастерство победило наше желание.
У них был один шанс к перерыву – они его реализовали. А у нас было несколько хороших моментов в первом тайме – мы не забили. Таков наш уровень».
Напомним, кроме «Ворсклы» в четвертьфинал Кубка Украины также вышли «Динамо», «Александрия» и «Шахтер».