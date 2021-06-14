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Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»

Полузащитник Нидерландов – о победе над «сине-желтыми» на старте Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:30
Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Френки де Йонг / Фото - vi.nl
Хавбек сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу в стартовом матче группового этапа Евро-2020 над Украиной (3:2).

Цитирует де Йонга vi.nl.

«Вы выигрываете со счетом 2:0, думаете, что все под контролем и доведете встречу до победного конца, но потом вы как бы отдаете все это. Мы очень плохо защищаемся во время стандартных положений, но это больше не имеет значения, так как мы победили. На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины. Мы много вложили сил в счет 2:0, а потом потеряли это преимущество за несколько минут. Обидно, что не забили победный гол раньше, но лучше так, чем когда вообще нет моментов».


Напомним, защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис признан лучшим игроком матча с Украиной.
Владимир Кириченко
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Теги

Френки де Йонг Нидерланды - Украина

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