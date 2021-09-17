После поражения от «Буде-Глимта» будущее Скрипника в «Заре» под вопросом
Гендиректор «Зари» – о Скрипнике: «О каком прекращении сотрудничества вы говорите?»
Команда не лучшим образом вошла в сезон
17 сентября 22:25
Виктор Скрипник / фото - ФК Заря
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера луганчан Виктора Скрипника:
«О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать – это такое.
Одни разговоры… У него действующий контракт. Я много раз говорил об этом».
Команда не самым удачным образом стартовала в УПЛ 11 очков в 7 турах и занимает 7 место в турнирной таблице.
Первый матч Лиги конференций также не вышел триумфальным для подопечных Скрипника – луганчане уступили «Буде-Глимту» (1:3).
Напомним, после поражения «Зари» Йожеф Сабо заявил, что это «х**ня какая-то, а не команда».
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