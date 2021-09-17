Сабо – о «Заре»: «Это не команда, а х**ня какая-то»

Йожеф Сабо / фото - FootBoom

Легендарный экс-футболист «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Зари» от «Буде-Глимта» (1:3) в мате группового этапа Лиги конференций:

Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это «Заря»? Разве это футболисты? Я страшно зол на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

Они выступают на международной арене и получают 3-4-5 голов. Что это за команда? «Колос» с Карагандинским «Шахтером» хотя бы вничью сыграл. Так, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б***ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыд».