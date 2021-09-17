Сабо – о «Заре»: «Это не команда, а х**ня какая-то»
Легендарный экс-футболист «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Зари» от «Буде-Глимта» (1:3) в мате группового этапа Лиги конференций:
«Я очень сердит на «Зарю», не спал всю ночь. Это не команда, это х **н я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там упрекали, б***ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?
Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это «Заря»? Разве это футболисты? Я страшно зол на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.
Они выступают на международной арене и получают 3-4-5 голов. Что это за команда? «Колос» с Карагандинским «Шахтером» хотя бы вничью сыграл. Так, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б***ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыд».
Ранее луганчане не смогли пробиться через квалификацию Лиги Европы, уступив «Рапиду» и пропустив в каждом из матчей по 3 гола.
Экс-тренер Александр Севидов даже предположил, что наставнику «Зари» Виктору Скрипнику уже пора задуматься об уходе из команды.
Напомним, стало известно место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 1-го тура еврокубков.
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