18-летний хавбек «Барселоны» может перебраться в «Тоттенхэм»
«Гент» Безуса, «Тоттенхэм» и другие команды узнали своих соперников в группе Лиги конференций
В первом же розыгрыше новосозданного еврокубка сыграет «Заря»
15:59
Фото - Гент
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Своих соперников узнали «Заря», «Гент», «Тоттенхэм» и другие клубы.
Были сформированы восемь квартетов.
Группа A: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК
Группа B: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис»
Группа C: «Заря», «Рома», ЦСКА София, «Буде-Глимт»
Группа D: АЗ, ЧФР, «Яблонец», «Рандерс»
Группа E: «Славия», «Фейеноорд», «Унион», «Маккаби» Хайфа
Группа F: «Копенгаген», ПАОК, «Слован», «Линкольн»
Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»
Группа H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония»
Напомним, «Заря» уже проходила софийский ЦСКА в еврокубках.
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