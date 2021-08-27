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«Гент» Безуса, «Тоттенхэм» и другие команды узнали своих соперников в группе Лиги конференций

В первом же розыгрыше новосозданного еврокубка сыграет «Заря»
Футбол Лига конференций UEFA
15:59
«Гент» Безуса, «Тоттенхэм» и другие команды узнали своих соперников в группе Лиги конференций
Фото - Гент

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Своих соперников узнали «Заря», «Гент», «Тоттенхэм» и другие клубы.

Были сформированы восемь квартетов.

Группа A: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК

Группа B: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис»

Группа C: «Заря», «Рома», ЦСКА София, «Буде-Глимт»

Группа D: АЗ, ЧФР, «Яблонец», «Рандерс»

Группа E: «Славия», «Фейеноорд», «Унион», «Маккаби» Хайфа

Группа F: «Копенгаген», ПАОК, «Слован», «Линкольн»

Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»

Группа H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония»

Напомним, «Заря» уже проходила софийский ЦСКА в еврокубках.

Сергей Стаднюк
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Теги

Гент Тоттенхэм АЗ Алкмаар Славия Прага Фейеноорд Копенгаген Ренн Заря Рома (Рим)

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