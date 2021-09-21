Шанс для «Динамо»? «Барселона» выиграла лишь раз в последних 4-х матчах
Главный тренер «Гранады»: «Ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» – это как победа»
Команда Кумана снова потеряла очки
08:42
Роберт Морено / Фото: Marca
Главный тренер «Гранады» Роберт Морено высказался о ничьей с «Барселоной» (1:1) в матче 5-го тура Примеры. Слова специалиста приводит Marca.
«Давайте будем позитивными, получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа. Мы были очень близки к победе, но больше результата я радуюсь командному духу, который у команды был в течение последних трёх лет, и мы надеемся, что он продлится на этом этапе».
Напомним, «Барселона» за последние 4 матча победила лишь 1 раз.
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