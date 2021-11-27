Дулуб: «Мариуполь – одна из самых интересных команд чемпионата»
Главный тренер «Львова»: «Играли с «Мариуполем» не на шесть очков, а на все девять»
Олег Дулуб прокомментировал победу в гостевом матче 16-го тура УПЛ
Олег Дулуб / фото - Динамо Киев от Шурика
«Львов» в выездном матче 16 тура Премьер-лиги обыграл «Мариуполь» (1:0). Главный тренер львовян Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи.
«Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это не за 6 очков, а за 9. Слишком много у нас таких матчей. Настраивали ребят, что «Мариуполь» – очень непростая команда, которая в атаке играет организованно. В атаке у них играют хорошие ребята. Думаю, ни одна команда Премьер-лиги не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, который их поддерживает из глубины.
Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И добыли тяжелейшую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с «Зарей», в которой мы также победили. Плюс дальний переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили».
Напомним, ранее Дулуб раскритиковал одного из форвардов команды и намекнул на его уход.
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