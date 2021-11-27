Главный тренер «Львова»: «Играли с «Мариуполем» не на шесть очков, а на все девять»

Олег Дулуб / фото - Динамо Киев от Шурика

«Львов» в выездном матче 16 тура Премьер-лиги обыграл «Мариуполь» (1:0). Главный тренер львовян Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи.

Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И добыли тяжелейшую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с «Зарей», в которой мы также победили. Плюс дальний переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили».