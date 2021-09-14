Шевченко рассказал, какой исход будет считаться для «Милана» провальным в этом сезоне
Годы берут свое. Ибрагимович пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы
Дебют 39-летнего шведа в текущем сезоне ЛЧ откладывается
20:26
Златан Ибрагимович / Фото - ФК Милан
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 39-летнего шведа беспокоит ахиллово сухожилие. Из-за повреждения форвард пропустит встречу на «Энфилде».
Отметим, что лишь в прошедшем туре Серии А Ибрагимович вернулся после травмы колена. В матче с «Лацио» (2:0) ему удалось отличиться забитым мячом.
Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что швед помог команде вырасти.
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