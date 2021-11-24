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Гол Нуриева на 96-й минуте спас «Колос» от поражения «Минаю»

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Футбол Украинская Премьер-лига
24 ноября 16:32
Гол Нуриева на 96-й минуте спас «Колос» от поражения «Минаю»
«Колос» вырвал ничью у «Миная» / фото - Football.ua

ФК «Колос» вырвал ничью у «Миная» в перенесенном матче 3-го тура УПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл вингер «Миная» Даниил Кныш, который реализовал пенальти на 50-й минуте встречи. Но звание главного героя матча по праву принадлежит форварду «Колоса» Анатолию Нуриеву, которой на 96-й минуте сровнял счет матча и спас свою команду от поражения.

В таблице «Колос» идет на 10-м месте, имея 15 очков в активе после 15-и матчей (4 победы, 3 ничьих, 8 поражений). «Минай», с 10-ю очками, расположился на 14-й строчке (1 победа, 7 ничьих, 7 поражений).

УПЛ. 3-й тур

«Минай» – «Колос» 1:1 (0:0)

Голы: Кныш (50, пенальти), Нуриев (90+6).

«Минай»: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Синегуб, Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Селезнев (Билоног, 46), Ахмедзаде (Вишневский, 81).

«Колос»: Волынец, Золотов, Петров (Ром, 87), Павловец, Черноморец, Ильин, Чурко, Задоя (Ренан Абнер, 61), Милько, Костышин (Нуриев, 46), Лысенко (Сичинава, 52).

Предупреждения: Задоя (25), Хахлев (32), Костышин (36), Павловец (48), Петров (55), Кныш (55), Кучер (90).

Напомним, в прошлом матче «Колос» обыграл «Десну».

 

Михаил Рыбак
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Колос Минай

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