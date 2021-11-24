Гол Нуриева на 96-й минуте спас «Колос» от поражения «Минаю»
ФК «Колос» вырвал ничью у «Миная» в перенесенном матче 3-го тура УПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл вингер «Миная» Даниил Кныш, который реализовал пенальти на 50-й минуте встречи. Но звание главного героя матча по праву принадлежит форварду «Колоса» Анатолию Нуриеву, которой на 96-й минуте сровнял счет матча и спас свою команду от поражения.
В таблице «Колос» идет на 10-м месте, имея 15 очков в активе после 15-и матчей (4 победы, 3 ничьих, 8 поражений). «Минай», с 10-ю очками, расположился на 14-й строчке (1 победа, 7 ничьих, 7 поражений).
УПЛ. 3-й тур
«Минай» – «Колос» 1:1 (0:0)
Голы: Кныш (50, пенальти), Нуриев (90+6).
«Минай»: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Синегуб, Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Селезнев (Билоног, 46), Ахмедзаде (Вишневский, 81).
«Колос»: Волынец, Золотов, Петров (Ром, 87), Павловец, Черноморец, Ильин, Чурко, Задоя (Ренан Абнер, 61), Милько, Костышин (Нуриев, 46), Лысенко (Сичинава, 52).
Предупреждения: Задоя (25), Хахлев (32), Костышин (36), Павловец (48), Петров (55), Кныш (55), Кучер (90).
Напомним, в прошлом матче «Колос» обыграл «Десну».