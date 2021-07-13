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Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020

В конкурентах у украинца сумасшедшие выстрелы Шика и Дамсгора, а также мячи звезд европейского футбола
Футбол Сборная Украины
18:29
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

В стартовом матче на Евро-2020 сборная Украины отыграла два мяча у Нидерландов, но все же уступила 2:3. Автором первого мяча «сине-желтых» стал Андрей Ярмоленко.

Гол вингера претендует на звание лучшего на турнире, сообщает пресс-служба УАФ. Проголосовать за 31-летнего игрока можно на официальном сайте UEFA.

У Ярмоленко серьезные конкуренты в борьбе за приз. За него борются Кевин де Брюйне (Бельгия), Миккель Дамсгор (Дания), Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза (оба – Италия), Лука Модрич (Хорватия), Альваро Мората (Испания), Поль Погба (Франция), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия).

Напомним, чешский форвард забил мяч с самой дальней дистанции в истории Евро.

Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды - Украина Андрей Ярмоленко сборная Нидерландов (футбол) UEFA

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