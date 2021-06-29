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Голкипер Испании не потерял доверие партнеров после ляпа в матче с Хорватией

Результативна ошибка вратаря могла подкосить команду
Футбол Евро-2020
13:30
Голкипер Испании не потерял доверие партнеров после ляпа в матче с Хорватией
Микель Оярсабаль / фото - Real Sociedad

Сборная Испании в матче 1/8 Евро-2020 в ярком стиле разгромила хорватов со счетом 5:3.

Бурную реакцию в сетях вызвала ошибка голкипера испанцев Унаи Симона. Партнер вратаря по сборной Микель Оярсабаль рассказал, как отреагировали в раздевалке на такой эпический фэйл. Игрока цитирует официальный сайт UEFA.

«Все, чего я хотел – использовать шанс помочь команде, будь то в основе, выходя на замену, или сидя на скамейке. Мы все так думаем. Пара человек сыграли совсем мало или вообще не появлялись на поле, но главное, что мы все работаем на успех команды, где бы ни находились.

[о Симоне] Ошибки тоже часть футбола, просто когда их делает вратарь, это заметнее. Мы по-прежнему уверены в Унаи. Мне редко приходилось видеть команды, где царило бы такое единство и уверенность в успехе, как у нас здесь».

После ухода из сборной легендарного вратаря Икера Касильяса в 2014 году «Фурия Роха» никак не может найти голкипера, который бы надежно и стабильно закрыл эту позицию на долгие годы. Давид Де Хеа и Кепа Арисабалага переживают не лучшие времена в своей карьере, но возможно, если Симон справится с давлением, то сможет стать первым номером своей страны на длительное время.

Но вряд ли голкиперу за его ошибку досталось от фанатов так же сильно, как Килиану Мбаппе. Ведь в отличии от ляпа Симона, промах Мбаппе стоил его команде победы и дальнейшего участия в турнире.

Павел Харченко
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Теги

Хорватия – Испания сборная Испании (футбол) Килиан Мбаппе сборная Хорватии (футбол)

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