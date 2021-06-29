«Пошел ты н***й», «Ты переоценен». Французские фанаты жестко отреагировали на фатальный промах Мбаппе

Игрок ошибся в ключевом для команды моменте

Килиан Мбаппе / фото - News in 24

В драматическом матче между Швейцарией и Францией, закончившимся победой швейцарцев в серии пенальти, главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе не реализовал решающий удар с точки, чем принес победу сопернику.

Игрок провел на самый яркий турнир, поэтому такой провал вызвал бурную реакцию болельщиков. Некоторые поддержали молодого игрока, а некоторые попросту смешали его с грязью.

Bassforreal:

«Ничего, держи голову выше».

Elosendluv:

«Мы тебя прощаем, брат, мы любим тебя».

Fan2ludovicmagnin:

«Я из Швейцарии, но мне стыдно за французов, которые оскорбляют Мбаппе. Да, он не забил пенальти, но без него вы бы не выиграли чемпионат мира 3 года назад».

Sinssisept:

«Да, Килиан, все в порядке, ты всего лишь испортил возвращение Бензема в сборную, забрал у Канте шанс выиграть «Золотой мяч» и развалил атмосферу в сборной. Удачи Швейцарии».

Winston4real:

«Извините, но так бить решающий удар — это непростительно».

Cyprien_bsgt:

«Перестаньте подлизываться! Все, что заслуживает Мбаппе — это переход в клуб из лиги 2».

Chvms:

«Судя по твоему лицу, ты даже не пытаешься оправдаться. Ты переоценен».

29.zeeroo:

«Прекрати брать на себя ответственность, с которой не можешь справиться на таком уровне!».

Jerem.672:

«За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать».

Mathys.lckcz:

«Пошел ты *****, у меня нет никаких цензурных слов после этого матча».

Alex_xgg:

«Ты — просто ужас! Потерял свой былой уровень. Спрашивай с себя! Ужасный сезон в клубе, ужасное выступление в сборной, и после этого ты думаешь, что ты — топ-игрок? Ты радовал нас на чемпионате мира, радовал нас, когда играл в «Монако», но с тех пор ты словно пропал с радаров. Ты никогда это не прочитаешь, но, может, какой-нибудь менеджер твоих соцсетей хотя бы что-то передаст. Этот пенальти... 180 миллионов евро? Тут явно что-то не то».

Lohanedouret:

«Французы — самые лицемерные люди в мире. Когда Мбаппе спасал матчи, особенно на чемпионате мира, вы радовались, а теперь оскорбляете его? Мбаппе не может ошибаться после того, как показал, насколько мы сильны?»

Team.mbappe7:

«Килиан, если ты хочешь быть победителем, то должен знать, что такое поражения. Мы всем сердцем с тобой, и в хорошие, и в плохие времена».

Ink_woman:

«Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это называется настоящей поддержкой. Расстраиваться из-за поражения — это нормально, но не надо переходить на личности. Вы не делаете и четверти от того, что делает Мбаппе».

Напомним, Мбаппе обратился к болельщикам после обидного промаха.