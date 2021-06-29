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«Пошел ты н***й», «Ты переоценен». Французские фанаты жестко отреагировали на фатальный промах Мбаппе

Игрок ошибся в ключевом для команды моменте
Футбол Евро-2020
12:20
«Пошел ты н***й», «Ты переоценен». Французские фанаты жестко отреагировали на фатальный промах Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото - News in 24

В драматическом матче между Швейцарией и Францией, закончившимся победой швейцарцев в серии пенальти, главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе не реализовал решающий удар с точки, чем принес победу сопернику.

Игрок провел на самый яркий турнир, поэтому такой провал вызвал бурную реакцию болельщиков. Некоторые поддержали молодого игрока, а некоторые попросту смешали его с грязью.

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«Ничего, держи голову выше».

Elosendluv

«Мы тебя прощаем, брат, мы любим тебя».

Fan2ludovicmagnin

«Я из Швейцарии, но мне стыдно за французов, которые оскорбляют Мбаппе. Да, он не забил пенальти, но без него вы бы не выиграли чемпионат мира 3 года назад».

Sinssisept

«Да, Килиан, все в порядке, ты всего лишь испортил возвращение Бензема в сборную, забрал у Канте шанс выиграть «Золотой мяч» и развалил атмосферу в сборной. Удачи Швейцарии».

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«Извините, но так бить решающий удар — это непростительно».

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«Перестаньте подлизываться! Все, что заслуживает Мбаппе — это переход в клуб из лиги 2».

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«Судя по твоему лицу, ты даже не пытаешься оправдаться. Ты переоценен».

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«Прекрати брать на себя ответственность, с которой не можешь справиться на таком уровне!».

Jerem.672

«За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать».

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«Пошел ты *****, у меня нет никаких цензурных слов после этого матча».

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«Ты — просто ужас! Потерял свой былой уровень. Спрашивай с себя! Ужасный сезон в клубе, ужасное выступление в сборной, и после этого ты думаешь, что ты — топ-игрок? Ты радовал нас на чемпионате мира, радовал нас, когда играл в «Монако», но с тех пор ты словно пропал с радаров. Ты никогда это не прочитаешь, но, может, какой-нибудь менеджер твоих соцсетей хотя бы что-то передаст. Этот пенальти... 180 миллионов евро? Тут явно что-то не то».

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«Французы — самые лицемерные люди в мире. Когда Мбаппе спасал матчи, особенно на чемпионате мира, вы радовались, а теперь оскорбляете его? Мбаппе не может ошибаться после того, как показал, насколько мы сильны?»

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«Килиан, если ты хочешь быть победителем, то должен знать, что такое поражения. Мы всем сердцем с тобой, и в хорошие, и в плохие времена».

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«Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это называется настоящей поддержкой. Расстраиваться из-за поражения — это нормально, но не надо переходить на личности. Вы не делаете и четверти от того, что делает Мбаппе».

Напомним, Мбаппе обратился к болельщикам после обидного промаха.

Источник: Спорт-Экспресс Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе Франция – Швейцария сборная Франции (футбол)

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