Варан заявил, что Франция сама испортила себе второй тайм
«Пошел ты н***й», «Ты переоценен». Французские фанаты жестко отреагировали на фатальный промах Мбаппе
Игрок ошибся в ключевом для команды моменте
Килиан Мбаппе / фото - News in 24
В драматическом матче между Швейцарией и Францией, закончившимся победой швейцарцев в серии пенальти, главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе не реализовал решающий удар с точки, чем принес победу сопернику.
Игрок провел на самый яркий турнир, поэтому такой провал вызвал бурную реакцию болельщиков. Некоторые поддержали молодого игрока, а некоторые попросту смешали его с грязью.
Bassforreal:
«Ничего, держи голову выше».
Elosendluv:
«Мы тебя прощаем, брат, мы любим тебя».
Fan2ludovicmagnin:
«Я из Швейцарии, но мне стыдно за французов, которые оскорбляют Мбаппе. Да, он не забил пенальти, но без него вы бы не выиграли чемпионат мира 3 года назад».
Sinssisept:
«Да, Килиан, все в порядке, ты всего лишь испортил возвращение Бензема в сборную, забрал у Канте шанс выиграть «Золотой мяч» и развалил атмосферу в сборной. Удачи Швейцарии».
Winston4real:
«Извините, но так бить решающий удар — это непростительно».
Cyprien_bsgt:
«Перестаньте подлизываться! Все, что заслуживает Мбаппе — это переход в клуб из лиги 2».
Chvms:
«Судя по твоему лицу, ты даже не пытаешься оправдаться. Ты переоценен».
29.zeeroo:
«Прекрати брать на себя ответственность, с которой не можешь справиться на таком уровне!».
Jerem.672:
«За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать».
Mathys.lckcz:
«Пошел ты *****, у меня нет никаких цензурных слов после этого матча».
Alex_xgg:
«Ты — просто ужас! Потерял свой былой уровень. Спрашивай с себя! Ужасный сезон в клубе, ужасное выступление в сборной, и после этого ты думаешь, что ты — топ-игрок? Ты радовал нас на чемпионате мира, радовал нас, когда играл в «Монако», но с тех пор ты словно пропал с радаров. Ты никогда это не прочитаешь, но, может, какой-нибудь менеджер твоих соцсетей хотя бы что-то передаст. Этот пенальти... 180 миллионов евро? Тут явно что-то не то».
Lohanedouret:
«Французы — самые лицемерные люди в мире. Когда Мбаппе спасал матчи, особенно на чемпионате мира, вы радовались, а теперь оскорбляете его? Мбаппе не может ошибаться после того, как показал, насколько мы сильны?»
Team.mbappe7:
«Килиан, если ты хочешь быть победителем, то должен знать, что такое поражения. Мы всем сердцем с тобой, и в хорошие, и в плохие времена».
Ink_woman:
«Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это называется настоящей поддержкой. Расстраиваться из-за поражения — это нормально, но не надо переходить на личности. Вы не делаете и четверти от того, что делает Мбаппе».
Напомним, Мбаппе обратился к болельщикам после обидного промаха.
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