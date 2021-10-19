Тренер «Вереса»: «Играя вдесятером с «Черноморцем», могли забить еще»
Голкипер «Вереса» – об отбитом пенальти с «Черноморцем»: «Просто угадал»
Когут стал героем встречи, совершив ряд важных сейвов
Богдан Когут / Фото - НК Верес
Голкипер «Вереса» Богдан Когут высказался в интервью пресс-службе клуба по поводу матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (1:0). Страж ворот отразил пенальти и совершил ряд важных сейвов.
Проявили все свои бойцовские качества. С двадцатой минуты играли в меньшинстве. Мы к тому знали, что будет тяжело. «Черноморец» – хорошая команда, которая демонстрирует добротный футбол. А тут еще и удаление.
Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.
Пенальти – это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда будет бить игрок «Черноморца». Просто угадал.
Ранее мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.
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