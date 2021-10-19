Голкипер «Вереса» – об отбитом пенальти с «Черноморцем»: «Просто угадал»

Богдан Когут / Фото - НК Верес

Голкипер «Вереса» Богдан Когут высказался в интервью пресс-службе клуба по поводу матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (1:0). Страж ворот отразил пенальти и совершил ряд важных сейвов.

Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.

Пенальти – это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда будет бить игрок «Черноморца». Просто угадал.