Тренер «Вереса»: «Играя вдесятером с «Черноморцем», могли забить еще»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями после победы в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В перерыве я просил команду продолжать играть организованно и искать шансы в контратаках. Нам несколько повезло, потому что соперник не реализовал пенальти. Но наш гол тоже не засчитали.

Главное – это результат и сегодня я доволен игрой. Команда, действительно, отработала, набегалась. Пожалуй, заслужили два выходных. Молодцы, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды. Это радует.

Конечно, «Черноморец» имел много моментов. Они играли в большинстве. У нас тоже случались определенные огрехи в обороне. Повторюсь, где-то, возможно, повезло. Но везет сильнейшим. Богдан Когут – молодец. Взял пенальти. Он настоящий лидер команды: на поле и в раздевалке. Сегодня он справился на отлично.

Пока я не видел эпизода с удалением. Лишь после просмотра видеоповтора можно будет дать какую-то оценку.