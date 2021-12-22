Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»

Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск

Известный украинский специалист Роман Григорчук поделился мыслями в связи с потенциальным трансфером защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».

На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно.