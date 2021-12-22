Луческу: «Рад, что Миколенко переходит в «Эвертон»
Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»
Известный украинский специалист – о потенциальном переходе из «Динамо»
Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск
Известный украинский специалист Роман Григорчук поделился мыслями в связи с потенциальным трансфером защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».
Главнее всего, чтобы состоялся трансфер Миколенко, надо болеть за это. Это будет очень сильный шаг для Украины. Я очень рад за футболиста. «Динамо» очень правильно поступило.
На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно.
Ранее сам Миколенко показал, где сейчас находится.
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