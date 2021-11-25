Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Гризманн: «Милан» был лучше «Атлетико» во всем»
Форвард мадридского клуба – об итогах предпоследнего тура группы ЛЧ
25 ноября 07:53
Антуан Гризманн / фото - Getty Images
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда минимально уступила «Милану» (0:1). Слова Гриманна приводит портал Marca.
«Соперник очень хорошо изучил нас. Мы готовились к игре, но все сложилось не лучшим образом. В последние 20 минут мы моментами действовали безрассудно. Но хуже всего, конечно, это результат. Но это футбол, и мы будем бороться до самого конца. Я верю в нашу команду.
Лига чемпионов – сложный турнир, тут непростые матчи. Сегодня «Милан» был лучше нас во всем. Однако впереди у нас еще одна игра, и мы должны прибавлять».
Напомним, «Реал» установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.
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