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«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ

Жеребьевка состоится уже сегодня
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:45
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ Тема дня
Фото: UEFA

Вчерашний вечер завершился триумфально для всего украинского футбола – при удачном стечении обстоятельств «Шахтер» все же пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, сыграв с «Монако» 2:2 в родных стенах. Не без доли везения, но все же две команды будут представлять Украину в еврокубках в этом сезоне, и обе – в групповом раунде ЛЧ, остальные украинские клубы в нынешнем розыгрыше подвели.

Интересно, что по правилам прошлого сезона «Шахтер» бы вылетел от «Монако» в основное время (которое закончилось со счетом 1:2, французский клуб прошел бы дальше за счет большего количества выездных мячей). К счастью, правило выездного гола отменили.

Уже сегодня состоится жеребьевка долгожданного всеми нами группового раунда Лиги чемпионов (начало – в 19:00 по Киеву).

Киевское «Динамо» попало в четвертую корзину при распределении, «Шахтер» – в третьей.

Вот как выглядит полный состав корзин:

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Спортинг», «Лилль».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» (Д).

Корзина 3: «Аталанта», «Аякс», «Лейпциг», «Порту», «Зенит», «Зальцбург», «Бенфика», «Шахтер».

Корзина 4: «Милан», «Вольфсбург», «Бешикташ», «Динамо», «Брюгге», «Янг Бойз», «Мольде», «Шериф».

Конечно, загадывать наперед – дело неблагодарное. Но признайтесь: каждый из вас перед жеребьевкой всегда находится в предвкушении и прикидывает варианты, с кем же могут сыграть украинские команды в ЛЧ.

  • Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Спортинг», «Лилль».

Интересно, что первая корзина выглядит не так грозно, как вторая. Парадоксально, но такая ситуация наблюдается уже несколько лет. Здесь есть и топы, но сразу три команды, которые вряд ли тянут на первую корзину. Это «Вильярреал», «Спортинг» и «Лилль». Эти команды попал в третью корзину благодаря пути чемпионов («Спортинг» и «Лилль»), а «Вильярреал» – благодаря победе в Лиге Европы.

Самые приемлемые соперники: «Вильярреал», «Спортинг», «Лилль».

  • Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» (Д).

А здесь все сложнее. Состав этой корзины помощнее первой, ведь здесь практически нет откровенных «пассажиров». Разве что «Севилья» и дортмундская «Боруссия» немного выбивается из ряди больших топов. Но все же, даже эти команды выглядят более угрожающими, нежели «Лилль», «Спортинг» и «Вильярреал» из первой корзины. (о других даже смысла говорить нет).

Самые приемлемые соперники: «Севилья», «Боруссия» (Д).

  • Корзина 3: «Аталанта», «Аякс», «Лейпциг», «Порту», «Зенит», «Зальцбург», «Бенфика», «Шахтер».

В этой корзине также собралась приличная компания, но это же Лига чемпионов, друзья. Даже здесь каждая из представленных команд – точно не слабее «Шахтера» и «Динамо» (молчим о «Зените», слава Богу, смешной позор российских команд с первой корзиной уже закончился). Собственно, «горняки» именно в этой корзине.

Самые приемлемые соперники для «Динамо»: «Зальцбург», «Бенфика».

  • Корзина 4: «Милан», «Вольфсбург», «Бешикташ», «Динамо», «Брюгге», «Янг Бойз», «Мольде», «Шериф».

Здесь у нас киевское «Динамо». Жаль, что киевляне не в третьей, ведь отсюда можно выловить соперника попроще (именно так у «Динамо» в прошлом году получилось с «Ференцварошем», но киевляне были в 3-й корзине). «Шахтеру» же может повезти с двумя оппонентами. Но и «Бешикташ», «Брюгге» и «Янг Бойз» не кажутся такими уж страшными. Неприятностью будет для «горняков» сыграть из этой корзины с «Миланом» или «Вольфбсургом».

Самые приемлемые соперники для «Шахтера»: «Мольде», «Шериф».

Самой фартовой группой для «Динамо» были бы встречи с «Лиллем», «Севильей», и «Зальцбургом». Самый убийственный вариант: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Аталанта».

«Для «Шахтера» хорошо бы было вытянуть «Спортинг», «Боруссию» (Д) и «Шериф» Юрия Вернидуба. Встреча с двумя любыми топ-клубами из первых двух корзин и «Миланом» или «Вольфсбургом» из четвертой станет для «горняков» настоящей «группой смерти».

Что ж, надеемся на удачный жребий для наших команд. А составы групп мы узнаем уже вечером, в 19:00. А каких соперников для украинских команд хотели бы вы? Пишите в комментариях!

Петр Приходько
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