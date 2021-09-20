Петраков не хотел вызывать Караваева в сборную Украины
Гура назвал двух игроков «Александрии», на которых мог бы обратить внимание Петраков
Специалист считает, что футболистам можно дать шанс в сборной
20:37
Фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, на кого из его подопечных мог бы обратить внимание наставник сборной Украины Александр Петраков.
Эти вопросы нужно задавать Александру Васильевичу. Все зависит от виденья тренера.
Ковалец довольно-таки неплохо выглядит. Тот же Олег Билык отлично играет – обратил бы внимание на него.
Гура также отметил, что на матчи с «Шахтером» и «Динамо» команду не нужно настраивать.
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