Ахмедзаде: «Предпочел бы «Шахтер» «Динамо». У них интереснее стиль и подход к футболистам, и ко всему»
Юрий Гура: «На матчи с «Шахтером» и «Динамо» команду не нужно настраивать»
Тренер «Александрии» рассказал о секрете противодействия грандам
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, за счет чего команда обыграла «Шахтер» (2:1) и лишь из-за пенальти на последних минутах уступила «Динамо» (0:1).
На такие матчи команду даже не надо настраивать. Пацаны сами хотят победить таких соперников, проявить себя.
Просто коллектив хороший подобрался, у нас есть взаимное доверие. Тем более, обладаем квалифицированными футболистами. Такой результат – отображение общей работы. Мы много обсуждаем в команде, у нас присутствует диалог, а не монолог.
Гура также высказался по поводу стычки в конце матча с «Динамо».
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