Юрий Гура: «На матчи с «Шахтером» и «Динамо» команду не нужно настраивать»

Тренер «Александрии» рассказал о секрете противодействия грандам

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, за счет чего команда обыграла «Шахтер» (2:1) и лишь из-за пенальти на последних минутах уступила «Динамо» (0:1).

На такие матчи команду даже не надо настраивать. Пацаны сами хотят победить таких соперников, проявить себя. Просто коллектив хороший подобрался, у нас есть взаимное доверие. Тем более, обладаем квалифицированными футболистами. Такой результат – отображение общей работы. Мы много обсуждаем в команде, у нас присутствует диалог, а не монолог.

Гура также высказался по поводу стычки в конце матча с «Динамо».