Гура: «Пока реализация хромает, но защитники выполняют свои обязанности»

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мыслями после разгромной победы в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

На каждой тренировке стараемся, даем акцент на реализацию. Пока она хромает, но с каждой тренировкой стараемся, чтобы забивали. Но иногда в играх не получается. А в обороне защитники выполняют свои обязанности.

Адаптация Спинелли? Иностранцам, конечно, тяжело влиться. Даже в «Шахтере», когда бразильцы приезжают, им дают очень много времени на адаптацию. В тех играх, в которых Спинелли не участвовал, форварды должны забивать – всем даем шанс. Сегодня Клаудио вышел, забил, можно только поздравить его с этим.