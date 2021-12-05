Гура: «Пока реализация хромает, но защитники выполняют свои обязанности»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мыслями после разгромной победы в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Понравилась игра. Именно то, что забили три мяча. Агрессия была, желание победить. Это вложилось в результат. Ребята отдались, по тяжелому полю, но заработали эти три очка, которые важные для нас.
На каждой тренировке стараемся, даем акцент на реализацию. Пока она хромает, но с каждой тренировкой стараемся, чтобы забивали. Но иногда в играх не получается. А в обороне защитники выполняют свои обязанности.
Адаптация Спинелли? Иностранцам, конечно, тяжело влиться. Даже в «Шахтере», когда бразильцы приезжают, им дают очень много времени на адаптацию. В тех играх, в которых Спинелли не участвовал, форварды должны забивать – всем даем шанс. Сегодня Клаудио вышел, забил, можно только поздравить его с этим.
Ранее Гура назвал игрока, без которого «Александрия» испытывает проблемы в созидании.