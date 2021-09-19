Гура: «Рыбалка не хватал Гармаша за футболку»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о пенальти в ворота его команды в матче с «Динамо» (0:1) в 8-м туре УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.
– Поздравляю «Динамо» с победой. Молодцы.
- Ваша команда изменилась на 80%, как вам удается строить коллектив и давать результат?
– Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.
- Будут ли штрафные санкции к Сергею Рыбалке за его действия, которые привели к пенальти?
– Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент – там не было хватания за футболку. Просто нет слов.
- Позиция, которую сейчас занимает «Александрия» – это максимум или минимум для команды?
– Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать.
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