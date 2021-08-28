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Гвардиола: «Моя команда в процессе совершенствования»
Наставник «Ман Сити» – о результате матча с «Арсенаом»
17:57
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью порталу BBC Sport подвел итоги третьего тура АПЛ, в котором его подопечные с разгромным счетом победили «Арсенал» (5:0).
«В самом начале матча мы плохо играли. Игра же перевернулась после удаления.
Хочу отметить, что мы уважительно играли по отношению к «Арсеналу», не делали глупостей с мячом. Впрочем, моя команда еще в процессе совершенствования».
Напомним, стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити».
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