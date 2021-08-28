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Гвардиола: «Моя команда в процессе совершенствования»

Наставник «Ман Сити» – о результате матча с «Арсенаом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:57
Гвардиола: «Моя команда в процессе совершенствования»
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью порталу BBC Sport подвел итоги третьего тура АПЛ, в котором его подопечные с разгромным счетом победили «Арсенал» (5:0).

«В самом начале матча мы плохо играли. Игра же перевернулась после удаления.

Хочу отметить, что мы уважительно играли по отношению к «Арсеналу», не делали глупостей с мячом. Впрочем, моя команда еще в процессе совершенствования».

Напомним, стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити».

Михаил Рыбак
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