Экс-хавбек «Тоттенхэма»: «Не думаю, что кто-то кроме «Ман Сити», МЮ, «Челси» и «Ливерпуля» выиграет АПЛ в ближайшие 10-15 лет»
Гвардиола прокомментировал готовность Зинченко сыграть в Кубке английской лиги
Украинец пропустил встречу АПЛ из-за травмы
17:46
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии игроков перед матчем Кубка английской лиги против «Уикома». Слова испанского специалиста передает пресс-служба клуба.
На поле выйдут молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко по-прежнему травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган.
Рубен Диаш и Канселу получат отдых. Поэтому сыграет молодежь.
Напомним, Зинченко из-за травмы не принял участие в матче пятого тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).
Комментарии 0