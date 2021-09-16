Гвардиола: «С «Лейпцигом» никогда не возникает чувства, что игра сделана»

«Быки» сумели трижды забить «Манчестер Сити», но уступили в матче

Хосеп Гвардиола / Фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3). Слова испанского специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на BT Sport.

«Лейпциг» никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют пан или пропал. Ни разу не возникает чувство, что все, игра сделана. Мы забили пару раз после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло. У них молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» несет хорошее послание футболу. Мы победили за счет более высокого класса наших игроков. В трех последних играх здесь мы забили 16 голов. Мы будем уставшими в субботу, а «Саутгемптон» весьма опасен.

Ранее Гвардиола поддержал идею проведения чемпионатов мира каждые два года.