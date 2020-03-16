Ибрагимович вызван в сборную Швеции
Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение Бога»
Нападающий «Милана» неповторим
Златан Ибрагимович / Фото - goalФорвард «Милана» Златан Ибрагимович в Twitter прокомментировал вызов в сборную Швеции на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года.
«Возвращение Бога».
The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021
Ибрагимович вызван в сборную Швеции впервые с июня 2016 года. В составе национальной команды он сыграл 116 матчей, в которых забил рекордные 62 гола.
Напомним, сборная Швеции 25 марта примет Грузию, 28 марта на выезде сыграет против Косово, а 31 марта также на своем поле в товарищеском матче встретится с командой Эстонии.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон также поделился эмоциями относительно вызова в национальную команду звезды «Милана».