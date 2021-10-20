Ибрагимович: «Я все еще верю, что «Милан» выйдет из группы в ЛЧ»
Звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда минимально уступила «Порту» (0:1). Цитирует Ибрагимовича портал Football Italia.
«К сожалению, после трех игр в Лиге чемпионов у нас все еще ноль очков. Мы должны помнить, что «Милан» вернулся в ЛЧ спустя много лет, и подобные игры дадут опыт всем нашим футболистам.
Да, многие игроки сыграли неудачно, но это часть футбола. Я только что вернулся после травмы и счастлив играть. Мне нужно больше минут, чтобы найти ритм. Это был первый матч после травмы и для Бакайоко, но я не хочу искать оправданий, и в следующей игре мы должны добиться большего.
Впереди три игры, в прошлом году мы боролись за попадание в Лигу чемпионов, и пока есть шанс выйти из группы, мы будем сражаться за него. К сожалению, мы проиграли «Порту», но я по-прежнему уверен, что мы сможем выйти в плей-офф».
Напомним, в параллельном матче тура «Шахтер» разгромно проиграл «Реалу».
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