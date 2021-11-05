Игрок «Барселоны» травмировался в игре с «Динамо» из-за неосмотрительности тренера

Специалист проигнорировал советы медицинского штаба

Усман Дембеле / фото - Football Espana

«Барселона» на выезде переиграла «Динамо» (1:0) в матче группового этапа ЛЧ.

Впервые в сезоне в составе «блаугранас» появился французский вингер Усман Дембеле. Нападающий появился на 65-й минуте встречи, а после игры стало известно, что он получил очередную травму.

Как сообщает Diario Sport, медперсонал клуба советовал исполняющему обязанности тренера «сине-гранатовых» Серхи Бархуану или вообще не выпускать или дать ему только 15 минут на поле.

Специалист ослушался врачей и дал игроку на 10 минут больше рекомендованного. В итоге, впервые появившись на поле в нынешней кампании, футболист вновь отправился в лазарет на несколько недель.

Напомним, «Барселона» готова провернуть трансфер хавбека «Тоттенхэма».