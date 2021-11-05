«Барселона» и «Челси» заинтересованы в трансфере хавбека «Баварии»
Игрок «Барселоны» травмировался в игре с «Динамо» из-за неосмотрительности тренера
Специалист проигнорировал советы медицинского штаба
11:55
Усман Дембеле / фото - Football Espana
«Барселона» на выезде переиграла «Динамо» (1:0) в матче группового этапа ЛЧ.
Впервые в сезоне в составе «блаугранас» появился французский вингер Усман Дембеле. Нападающий появился на 65-й минуте встречи, а после игры стало известно, что он получил очередную травму.
Как сообщает Diario Sport, медперсонал клуба советовал исполняющему обязанности тренера «сине-гранатовых» Серхи Бархуану или вообще не выпускать или дать ему только 15 минут на поле.
Специалист ослушался врачей и дал игроку на 10 минут больше рекомендованного. В итоге, впервые появившись на поле в нынешней кампании, футболист вновь отправился в лазарет на несколько недель.
Напомним, «Барселона» готова провернуть трансфер хавбека «Тоттенхэма».