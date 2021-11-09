Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»

Защитник забил «сине-желтым» в игре во Львове

Анел Ахмедходжич / фото - FanDay

Защитник Боснии и Герцеговины и «Мальме» Анел Ахмадходжич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Украины:

«Я всегда чувствую себя хорошо, когда приезжаю на сборы национальной команды. Мне нравится, когда я представляю свою страну. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие матчи. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы добиться положительных результатов. Мы ожидаем, что трибуны будут полностью заполнены и мне не терпится сыграть в такой обстановке. Поддержка болельщиков, безусловно, станет для нас значительным преимуществом перед Финляндией и Украиной».

Защитник забил единственный гол в ворота сборной Украины во Львовском матче, принеся своей команде ничью в этой встрече.

Подопечные Петракова сыграют с Боснией и Герцеговиной на выезде уже 16 ноября в 21:45.

Напомним, на выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых».