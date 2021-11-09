Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
Игрок Боснии и Герцеговины: «У нас будет значительное преимущество перед Финляндией и Украиной»
Защитник забил «сине-желтым» в игре во Львове
13:49
Анел Ахмедходжич / фото - FanDay
Защитник Боснии и Герцеговины и «Мальме» Анел Ахмадходжич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Украины:
«Я всегда чувствую себя хорошо, когда приезжаю на сборы национальной команды. Мне нравится, когда я представляю свою страну. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие матчи.
Я думаю, что у нас есть хорошие шансы добиться положительных результатов. Мы ожидаем, что трибуны будут полностью заполнены и мне не терпится сыграть в такой обстановке. Поддержка болельщиков, безусловно, станет для нас значительным преимуществом перед Финляндией и Украиной».
Защитник забил единственный гол в ворота сборной Украины во Львовском матче, принеся своей команде ничью в этой встрече.
Подопечные Петракова сыграют с Боснией и Герцеговиной на выезде уже 16 ноября в 21:45.
Напомним, на выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых».
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