Игроки «Динамо» попали в сферу интересов итальянских клубов

Миколенко, Забарный и Попов попали в сферу интересов команд Серии А

Виталий Миколенко / Фото: facebook.com/fcdynamoua

На матче 1/8 Лиги Европы «Динамо» − «Вильярреал» итальянские скауты следили за Виталием Миколенко и Ильей Забарным. Также они хотели увидеть игру Дениса Попова, который пропустил матч из-за травмы.



Не уточняется, какие клубы заинтересованы в украинских игроках

«Динамо» сыграет ответный матч с «Вильярреалом» в 1/8 Лиги Европы сегодня, 18 марта.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.