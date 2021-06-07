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Игроки «Реала» были против назначения Конте

В команду вернулся Анчелотти
Футбол Примерa (Испания)
19:50
Игроки «Реала» были против назначения Конте
Фото: talksport

Стало известно почему «Реал» прекратил переговоры с тренером Антонио Конте.

Против назначения итальянца выступали игроки мадридцев. Как сообщает The Times, сразу 10 футболистов «Реала» выступили против назначения тренера.

Также отмечается, что футболисты лично просили президента Флорентино Переса не назначать итальянца. По их мнению, Конте бы испортил атмосферу в раздевалке.

В «Реал» вернулся Карло Анчелотти.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Антонио Конте

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