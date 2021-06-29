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Игроки сборной Франции не злятся на Мбаппе, угробившего все старания команды

Самый дорогой игрок мира не реализовал решающий пенальти
Футбол Евро-2020
07:31
Игроки сборной Франции не злятся на Мбаппе, угробившего все старания команды
Килиан Мбаппе / фото - Marca

В драматичном матче между Швейцарией и Францией, закончившегося победой швейцарцев в серии пенальти, главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе не реализовал решающий удар с точки, чем вывел команду соперника в 1/4 финала Евро-2020.

Тренер «трехцветных» Дидье Дешам в эфире TF1 прокомментировал фиаско форварда ПСЖ в ключевой момент:

«Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти».

Некоторые футболисты имеют полное право злиться на Килиана. Теперь испарились шансы Н`Голо Канте и Карима Бензема на Золотой Мяч, а старания голкипера французов Уго Льориса, отбившего пенальти в основном времени, оказались напрасными.

Но такая по правде провальная игра Мбаппе не отменяет заслуг швейцарцев, которые впервые с 1954 года выиграли игру в плей-офф крупного турнира. Андердоги одержали волевую победу, отыгравшись с безнадежной ситуации и выбив действующих чемпионов мира.

Промах Мбаппе с пенальти, сумасшедшие голы Поля Погба и Бензема и эпический камбек. Как это было.

Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе Франция – Швейцария сборная Франции (футбол)

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