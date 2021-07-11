Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Индзаги: «Иммобиле – прекрасный нападающий, желаю ему забить в финале Евро-2020»
Тренер «Интера» отметил черновую работу нападающего
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Симоне Индзаги / фото - The Laziali
Бывший игрок национальной сборной Италии Симоне Индзаги поделился мнением о действующем нападающем команды Чиро Иммобиле. Тренер «Интера» уверен, что игрок обладает всеми необходимыми качествами, чтобы принести команде победу в финале Евро-2020. Слова Индзаги приводит пресс-служба UEFA.
«На мой взгляд, Чиро Иммобиле прекрасный нападающий. У него были хорошие матчи на групповом этапе и в плей-офф. Черновой работой он помогал сборной Италии играть лучше. Желаю ему забить в финале. Это была бы для него вишенка на торте».
За трансляцией встречи Италии против Англии следите 11 июля в 22:00 на XSPORT.
Напомним, ранее Харри Кейн назвал условие для победы на континентальном первенстве.