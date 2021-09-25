Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Индзаги: «Сейчас мне сложно думать о «Шахтере»
В приоритете у тренера – игра в Серии А
12:59
Фото: inter
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признался gazzetta.it, что пока не думает о матче с «Шахтером», до которой меньше недели.
«Сейчас мне сложно думать о «Шахтере».
Мы сосредоточены на следующей игре. Прямо сейчас мы все ориентированы на игру с «Аталантой».
Игра с «Аталантой» пройдет 25 сентября. С «Шахтером» «Интер» сыграет 28 сентября.
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