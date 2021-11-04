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Индзаги: «Теперь выход в следующий этап ЛЧ в наших руках»

«Интер» во второй раз обыграл «Шериф»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:59
Индзаги: «Теперь выход в следующий этап ЛЧ в наших руках»
Симоне Индзаги / Фото: Twitter

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Шерифом» (3:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

«Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы – вторые и мы знали, что обязаны выиграть оба матча с «Шерифом». Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой.

Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч с «Миланом».

Самый большой риск заключался в том, что, не успев забить, мы могли расслабиться после того, как в первом тайме нанесли 10-12 ударов и попали в штангу, упустив эти моменты. Однако ребята были настроены продолжать играть в свой футбол, и мы добились ощущения легкой победы, хотя на самом деле это было не так.

За прошедшие пять игр мы часто меняли состав, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует»


В параллельном матче группы «Шахтер» уступил «Реалу» (1:2) на выезде.

Петр Приходько
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