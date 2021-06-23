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«Интер» может провернуть трансфер Альбы

Итальянский гранд заинтересован в услугах защитника «Барселоны»
Футбол Серия А (Италия)
09:52
«Интер» может провернуть трансфер Альбы
Жорди Альба / Фото - fcbarcelonanoticias
«Интер» нацелился приобрести защитника «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в качестве компенсации за 32-летнего латераля «нерадзурри» готовы попрощаться с несколькими своими футболистами, которые могут заинтересовать каталонцев. 

В минувшем сезоне Альба сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и оформил 15 ассистов. Его соглашение с каталонцами действует до лета 2024 года.

Напомним, Альба признал лучшим игроком матча Испания – Польша.

В следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.

Смотрите матч Словакия – Испания в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 23-го июня, в 19:00.

Также будет доступен текстовый онлайн матча.

Владимир Кириченко
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Теги

Жорди Альба Интер Барселона (футбол)

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