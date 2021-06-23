Лидер «Милана» сообщил, что перейдет в «Интер»
«Интер» может провернуть трансфер Альбы
Итальянский гранд заинтересован в услугах защитника «Барселоны»
09:52
Жорди Альба / Фото - fcbarcelonanoticias«Интер» нацелился приобрести защитника «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в качестве компенсации за 32-летнего латераля «нерадзурри» готовы попрощаться с несколькими своими футболистами, которые могут заинтересовать каталонцев.
В минувшем сезоне Альба сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и оформил 15 ассистов. Его соглашение с каталонцами действует до лета 2024 года.
Напомним, Альба признал лучшим игроком матча Испания – Польша.
В следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.
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