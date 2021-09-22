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«Интер» выиграл 1500-й матч в чемпионате Италии

Победа над «Фиорентиной» стала юбилейной
Футбол Серия А (Италия)
11:10
«Интер» выиграл 1500-й матч в чемпионате Италии
Фото: inter

«Интер» обыграл на выезде «Фиорентину» (3:1) в матче 5 тура Серии А.

Победа стала для «нерадзурри» юбилейной в матчах чемпионата Италии. Команда выиграла 1500 матчей.

Первая победа состоялась еще в октябре 1929 года. Тогда миланцы одолели «Ливорно», сообщает Opta.

Для 1500 в матчах чемпионата Италии побед «Интеру» понадобилось 91 год.

Также миланцы стали самой результативной командой.

Андрей Усмонов
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