«Интер» одержал тяжелую победу над «Фиорентиной»
«Интер» выиграл 1500-й матч в чемпионате Италии
Победа над «Фиорентиной» стала юбилейной
11:10
Фото: inter
«Интер» обыграл на выезде «Фиорентину» (3:1) в матче 5 тура Серии А.
Победа стала для «нерадзурри» юбилейной в матчах чемпионата Италии. Команда выиграла 1500 матчей.
Первая победа состоялась еще в октябре 1929 года. Тогда миланцы одолели «Ливорно», сообщает Opta.
Для 1500 в матчах чемпионата Италии побед «Интеру» понадобилось 91 год.
Также миланцы стали самой результативной командой.
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