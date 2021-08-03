Исмаили: «Генк» – сильная команда с мощным прессингом»

Сегодня бельгийцы будут противостоять «горнякам»

Исмаили / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Исмаили высказался о грядущей встрече с «Генком» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– В прошлом матче премьер-лиги со «Львовом» ты вышел на замену после продолжительной паузы. Как оцениваешь свою физическую форму?

– Для меня большое счастье снова выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Конечно, я еще не достиг максимума физических возможностей, ведь процесс восстановления продолжается. Но счастлив, что могу появляться на замену и помогать команде.

Уверен, если и дальше буду поэтапно прогрессировать и трудиться, то вскоре выйду на оптимальный уровень.

– Что можешь сказать о «Генке», который противостоит «Шахтеру» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов?

– Это сильная команда с отличными игроками в первой линии атаки и мощным прессингом. Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч, думать и действовать очень быстро, чтобы добиться максимального результата.

– За счет каких качеств «Шахтер» может пройти «Генк»?

– Наша команда также достаточно сильная, не единожды проявляла себя в Европе, демонстрировала, что у нас отличные футболисты. Благодаря стилю игры, новому тренеру, уверен, мы сможем добиваться достойных результатов.

Главная цель – идти дальше, пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Будем все для этого делать



Матч «Генк» – «Шахтер» состоится сегодня, начало – в 21:00.

Видео трансляция матча «Генк» – «Шахтер».

Онлайн трансляция матча «Генк» – «Шахтер».