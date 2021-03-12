Исмаили: «Первый гол «Ромы» – моя ошибка»
Защитник «Шахтера» не снимает с себя ответственности за отрицательный результат
Защитник «Шахтера» Исмаили в эфире телеканала «Футбол» подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3). Бразилец считает, что вина в первом пропущенном мяче лежит на нем.
Очень сложный матч, очень сильный соперник физически. «Рома» накрывала все атаки, что усложнило нашу игру. Мы испытывали немалые сложности при начале атак, особенно на левом фланге нас опекали один в один.
Мы не смогли организованно разыгрывать мяч, развивать атаки. Только в конце первого тайма удалось скорректировать некоторые детали, тогда уже стали более-менее демонстрировать футбол, свойственный «Шахтеру».
Первый гол – моя ошибка. Я неправильно прочитал игру, услышал крик: правый защитник просил передачу, думал, что мяч пойдет на него, и неправильно прочитал тот момент, а нужно было играть до конца с Пеллегрини. Это был вопрос выбора, и я, к сожалению, ошибся, что привело к голу в наши ворота.
Не знаю, что произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, фактически они не давали нам играть. Когда мы попытались более-менее развивать нашу игру, футболисты «Ромы» фолили, а судья ничего не ставил.
В нашу же сторону было наоборот: и свистки, и остановка игры. Как во втором голе, когда пошла контратака. Если бы арбитр остановил тогда матч, возможно, все бы сложилось по-другому.
0:3 – слишком тяжелый результат. Ехали сюда ни в коем случае не для того, чтобы проигрывать. Наоборот, очень хотели добиться положительного результата, но такое происходит в футболе. Поединок прошел не лучшим образом для нас, к сожалению, многое не получилось, хотя мы и знали, что будут сложности. Соперник очень хорош, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы постараться реабилитироваться.
Ранее по поводу поражения своих подопечных высказался главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.
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