Исмаили: «Первый гол «Ромы» – моя ошибка»

Защитник «Шахтера» Исмаили в эфире телеканала «Футбол» подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3). Бразилец считает, что вина в первом пропущенном мяче лежит на нем.

Мы не смогли организованно разыгрывать мяч, развивать атаки. Только в конце первого тайма удалось скорректировать некоторые детали, тогда уже стали более-менее демонстрировать футбол, свойственный «Шахтеру».

Первый гол – моя ошибка. Я неправильно прочитал игру, услышал крик: правый защитник просил передачу, думал, что мяч пойдет на него, и неправильно прочитал тот момент, а нужно было играть до конца с Пеллегрини. Это был вопрос выбора, и я, к сожалению, ошибся, что привело к голу в наши ворота.

Не знаю, что произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, фактически они не давали нам играть. Когда мы попытались более-менее развивать нашу игру, футболисты «Ромы» фолили, а судья ничего не ставил.

В нашу же сторону было наоборот: и свистки, и остановка игры. Как во втором голе, когда пошла контратака. Если бы арбитр остановил тогда матч, возможно, все бы сложилось по-другому.

0:3 – слишком тяжелый результат. Ехали сюда ни в коем случае не для того, чтобы проигрывать. Наоборот, очень хотели добиться положительного результата, но такое происходит в футболе. Поединок прошел не лучшим образом для нас, к сожалению, многое не получилось, хотя мы и знали, что будут сложности. Соперник очень хорош, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы постараться реабилитироваться.