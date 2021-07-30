Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Исмаили вошел в заявку «Шахтера» на матч со «Львовом»
Бразилец ранее восстанавливался от травмы
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» проведет матч второго тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Поединок состоится в пятницу, 30 июля.
Пресс-служба «горняков» огласила заявку команды на данную встречу. Отметим присутствие в ней защитника Исмаили. Ранее он вернулся в общую группу.
Перед матчем стали известны результаты тестирования «Шахтера» на коронавирус.
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