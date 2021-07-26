Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»
Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, будет ли внедрена обязательная вакцинация от коронавируса для клубов элитного дивизиона.
На сегодняшний день у нас есть действующий Временный протокол, согласно которому вакцинация не является обязательной. То есть заставить футболистов и клубы вакцинироваться мы не можем, это дело добровольное. Согласно рекомендациям, для вакцинированных футболистов проще процедура контроля.
Перед матчем врач команды передает делегату данные о состоянии игроков и данные о тестах, которые они прошли. Тем, у кого есть документ о прохождении полного курса вакцинации, проходить регулярное тестирование не обязательно.
Право каждого человека решать – хочет он вакцинироваться или нет. Возможность провести вакцинацию клубам предоставлена. Некоторые клубы, «Шахтер», «Динамо», частично «Десна», уже вакцинировались, другие тоже планируют. При этом УПЛ совместно со Спортивно-медицинским комитетом УАФ контактируют с клубами и готовы оказать содействие при проведении вакцинации.
Вопрос с болельщиками также регламентируется Временным протоколом. Обязательная вакцинация не требуется, но зрители должны соблюдать требования индивидуальной защиты и социальную дистанцию. Соблюдение этого, а также температурный контроль на входе, должен обеспечить клуб-хозяин матча.
Ранее «Шахтер» провел вакцинацию игроков и персонала клуба от COVID-19.
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