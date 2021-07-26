Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»

Евгений Дикий / Фото - ФК Шахтер

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, будет ли внедрена обязательная вакцинация от коронавируса для клубов элитного дивизиона.

Перед матчем врач команды передает делегату данные о состоянии игроков и данные о тестах, которые они прошли. Тем, у кого есть документ о прохождении полного курса вакцинации, проходить регулярное тестирование не обязательно.

Право каждого человека решать – хочет он вакцинироваться или нет. Возможность провести вакцинацию клубам предоставлена. Некоторые клубы, «Шахтер», «Динамо», частично «Десна», уже вакцинировались, другие тоже планируют. При этом УПЛ совместно со Спортивно-медицинским комитетом УАФ контактируют с клубами и готовы оказать содействие при проведении вакцинации.

Вопрос с болельщиками также регламентируется Временным протоколом. Обязательная вакцинация не требуется, но зрители должны соблюдать требования индивидуальной защиты и социальную дистанцию. Соблюдение этого, а также температурный контроль на входе, должен обеспечить клуб-хозяин матча.