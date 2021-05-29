Источник: Экс-тренер «Ромы» и «Интера» подписал контракт с «Наполи»

Спаллетти вернется к работе после двухлетнего перерыва

Лучано Спаллетти / Фото - Getty Images

Новым главным тренером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 62-летний специалист подписал контракт с клубом до 2023 года. На посту наставника неаполитанцев он сменит Дженнаро Гаттузо, который покинул должность.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который тренер покинул в мае 2019 года. Также специалист работал в «Роме», «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Зените».