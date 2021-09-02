Источник: Луческу принципиально отказался покупать конкурента Сидорчуку

Тренер не хочет создавать искусственную конкуренцию

Сергей Сидорчук / фото - ФК Динамо

Незадолго до закрытия трансферного окна «Динамо» приобрело нападающего Витиньо. Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский заявил, что у киевлян было еще несколько интересных опций для усиления состава:

«Искали игроков на две позиции - центрального защитника и опорного хавбека. Левоногий центрбек – штучный товар. Был вариант с игроком из Южной Америки, но парень достаточно молодой, а брать его на перспективу не имело смысла. Был еще один интересный вариант. Некоторые люди пытались активно продавливать в «Динамо» Александара Драговича. Но насколько я понимаю, он сбитый летчик для Лиги чемпионов. В итоге здравый смысл возобладал, и его в команде не будет. Никто не будет пытаться вырвать его из «Црвены Звезды». По поводу опорника тоже есть интересная история. Предлагались квалифицированные футболисты, но у Луческу очень жесткая позиция. Он делает ставку на Сидорчука. Луческу не хочет нарушать фэншуй в команде и создавать для Сергея искусственную конкуренцию, чтобы тот садился на лавку, потому что это влияет на микроклимат команды. Сидорчук в психологическом плане очень важен для команды, поэтому он и играет».

Два игрока успели покинуть «Динамо» в недавнем времени: Сидклей отправился в ПАОК, а Жерсон Родригеш – в «Труа».

Стало известно, что люксембургский вингер уже не вернется с аренды в киевский клуб.